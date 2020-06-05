中職／現在球員拿球棒比較輕？洪總透露自己球棒重量

富邦悍將總教練洪一中今天受訪時表示，他過去都拿915克重的球棒，甚至在春訓還會拿到940克重，比起現在球員拿到900克以下，已經差很多。
洪總透露，自己過去比較少做重量訓練，也是因為器材比較少，不過還能敲全壘打，也是球棒夠重，才能把球打高、打遠。
洪總說：「以前像是我隊友將軍（Corey Powell）也是拿940克重。」而將軍在台灣大聯盟累積75轟，打擊火力十分令人吃驚。
洪總認為，現在球棒壓縮程度好，所以球棒彈性也不錯，球員不用拿比較重的球棒，也是不同的改變。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
NOW民調中心
想看更多
洗不去的歷史傷痕 ８部聚焦種族歧視電影
非裔男之死 抗議浪潮全美擴散、反警暴力示威潮一波接一波
非典型帥哥卻耀眼奪目？ 8部電影讓你看見綾野剛的魅力
再度零確診！迎戰五一連假 百貨推有驚無險保庇券
夏日肌膚鬧脾氣 贅肉藏不住！盤點這些醫美、整形療程 打造最無瑕臉蛋、完美身材
從放牛班學生到一代「賭王」 何鴻燊傳奇一生回顧
#justice for george floyd 喬丹、Nike等藝人、公司 呼籲別讓種族歧視衝突再次上演
網美秘境挖哇哇 全台八個不可不知的療癒景點
怪談！神預言！濟公示警命案 半年後全部命中
帶媽媽吃「原味」大餐 訂位送「馬告飛魚XO醬」
生活小測驗─好想賺大錢啊～測你最近財運會從哪裡來？
「平民巨星」EP1完整版｜巨星導師巫啟賢開指導金口，選手嚇到手抖淚崩