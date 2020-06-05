中職／現在球員拿球棒比較輕？洪總透露自己球棒重量

富邦悍將總教練洪一中今天受訪時表示，他過去都拿915克重的球棒，甚至在春訓還會拿到940克重，比起現在球員拿到900克以下，已經差很多。洪總透露，自己過去比較少做重量訓練，也是因為器材比較少，不過還能敲全壘打，也是球棒夠重，才能把球打高、打遠。洪總說：「以前像是我隊友將軍（Corey Powell）也是拿940克重。」而將軍在台灣大聯盟累積75轟，打擊火力十分令人吃驚。洪總認為，現在球棒壓縮程度好，所以球棒彈性也不錯，球員不用拿比較重的球棒，也是不同的改變。