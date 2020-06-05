中職／楊崇煇生涯千場執法達成！中職史上第14人

富邦悍將今天與樂天桃猿比賽，由楊崇煇擔任主審，也是楊崇煇中職裁判生涯千場執法紀錄。





楊崇煇從2003年3月7日在台中球場擔任右線審開始，今天2020年6月5日在桃園球場達成千場執法，包括主審99場、一壘審123場、二壘審151場、三壘審350場 、左線審132場、右線審145場，總共1000場。





而他也是在中職第14位達到千場執法場次的裁判，現役裁判尤志欽目前則是992場，今年也可望達成千場執法紀錄。















