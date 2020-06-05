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日職／王柏融砲轟今永昇太　洪總：多給些鼓勵

記者吳政紘/桃園報導-2020-06-05 19:57:39
▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
日本火腿隊台灣外野手王柏融今天在對上橫濱DeNA比賽中，首局就敲出2分砲，去年擔任12強中華隊，目前為富邦悍將總教練洪一中，也請大家要給子弟兵多給鼓勵。

洪總認為，今永昇太本來就是很有實力的球員，不過王柏融就是有技巧，並非是對方失投才能開轟。

火腿總教練栗山英樹原本就認為王柏融的擊球技巧很好，加上他今年的確有增加重量訓練，才能夠在練習賽二度開轟。       

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