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中職／王躍霖驚傳腹部不適　明後天能否再上場看狀況

記者吳政紘/桃園報導-2020-06-05 22:36:58
▲樂天桃猿王躍霖。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.19）
樂天桃猿隊終結者王躍霖，今天在對戰富邦悍將比賽中，臨時腹部不適，因此無法在9局上場，總教練曾豪駒表示：「要看這兩天狀況，再決定他是否上場。」

樂天9局以3分領先狀況，正常應該要推出王躍霖出賽，但是陳禹勳出賽卻被接連敲安，滿壘狀況下，黃子鵬臨危授命接下任務，守住勝利。

 

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