中職／黃子鵬「代班」守護神　激動吶喊給自己鼓勵

樂天桃猿今天在9局下危機狀況，滿壘推出「老虎」黃子鵬出場，他接替守護神王躍霖的位子，雖然是代班，但也投得「虎虎生風」。黃子鵬先是讓胡金龍敲出外野飛球出局，雖然失分，但他之後都能讓對手出局，除了余德龍失誤外。而他最後演出再見三振，還激動吶喊，他說：「今天主要是以快慢去擾亂對手，一顆一顆慢慢來投，希望投出有品質的球。」而對於自己情緒激動，他說：「學長不舒服，自己也給自己一些鼓勵，希望就是自己練好一點，讓教練隨時可以準備好用我，把握機會。」