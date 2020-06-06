中職／中華隊未來游擊手人選　洪總點名江坤宇

中信兄弟內野手江坤宇今年在球季中大放異彩，頂替住王勝偉的游擊位置，連富邦悍將總教練洪一中都認為他前途無量。洪總說：「他看起來不像20歲的球員，表現真的很出色。」江坤宇不只守備，打擊也有一定的實力，目前他打擊率3成57，還有3發全壘打，表現的確是有目共睹。洪總認為，江坤宇本來就是游擊底的選手，目前將會持續觀察，未來他會是國家隊常客。