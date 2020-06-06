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中職／中職一萬轟出爐！朱育賢本季12轟達標

記者吳政紘/桃園報導-2020-06-06 21:10:36
▲樂天桃猿朱育賢。（圖／林柏年攝）
中職聯盟今天終於產生一萬轟，由於桃園球場賽事先結束，等待洲際球場賽事結束後，才確定是由朱育賢開轟拿下。

朱育賢是去年中職MVP，也是全壘打王，今年球季他單場3響砲，在桃園球場累積8轟，只差5發全壘打，就可以完成百轟里程碑。

朱育賢去年單季30轟，上半季就有22轟，創下紀錄，今年他目前也有12轟，表現十分搶眼。

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