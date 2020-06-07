NBA／疫情打亂一切行程　T-Mac：下一季將爆發「輪休」潮

NBA近期宣布將在7月31日進行復賽，而由於賽季最晚可能遲至10月12日才結束，因此下一季的賽程也可能會受到影響。火箭退役球星Tracy McGrady就在節目上表示，他認為下一季會有很多球星選擇進行「負荷管理」。根據聯盟公布的行程表，所有要參加復賽的22支球隊，將會在6月21日進行球員報到，之後在30日訓練營開打跑；7月7日所有球隊抵達比賽城市奧蘭多，31正式開打。照這樣推算，總冠軍賽將會在10月份開打、12日前結束。10月15日進行選秀大會，18日開放自由球員市場。如此，下一個賽季如果在12月開幕，球員幾乎沒有休息的時間。McGrady表示，這是前所未有的時期，球員們需要去適應。「我確信賽季會縮短，對球員來說最艱難的事情就是：你所習慣的行程完全被打亂了。當下賽季12月揭幕，你要怎麼辦？」特別是對於參加總冠軍賽的兩支球隊來說，他們休息的時間只有短短不到一個月，又要繼續投入訓練營，那麼他們是要盡快進入狀況，還是冒著犧牲戰績的風險讓身體休息？「這就是一個兩難的問題，我是要休息一下？還是繼續訓練，為11月將到來的訓練營做準備？」McGrady說，「下賽季我們會看到很多的『負荷管理』，我現在就把話放這了，(下季)會有一些球員場均只出賽大概15分鐘，進行在負荷管理。」