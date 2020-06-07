日職／陽岱鋼替補上陣敲二壘安　守一壘還策動雙殺

日職練習賽今天持續進行，效力於讀賣巨人的我國旅日強打陽岱鋼，隨隊在東京巨蛋出戰養樂多，他本場比賽以替補身分出賽，2打數敲出1支二壘安打，球隊終場以8:2贏球。陽岱鋼今天在第6局接替巨人強棒丸佳浩守中外野，之後在下一個半局上場打擊，結果遭到三振。不過第9局他為自己扳回顏面，敲出右外野方向的二壘安打、並利用岡本和真的適時安打回來得分。有趣的是，陽岱鋼今天還有被調去守一壘，並且在第8局時成功策動了一次雙殺，不過可能是比較不熟悉守這個位置，他還差點和補位的投手相撞。回到休息室後，自己也笑了出來。