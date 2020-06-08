網球／瑞士二哥：把穆雷擺進到「四巨頭」中很不公平

「安迪爵士」Andy Murray和「瑞士二哥」Stanislas Wawrinka生涯都拿下3座大滿貫冠軍，因此有人認為他們是同一等級的球員。不過對於這樣的討論，Wawrinka相當不以為然，他覺得這樣說不尊重Murray生涯的成就。同時他也認為把它們2人拿去和代表網球最高水平的「費納喬」比較，也是不公平的。過去網壇有「四巨頭」的說法，也就是Roger Federer、Rafael Nadal、Novak Djokovic以及Andy Murray，不過隨著前3人慢慢的在大滿貫賽拉開和Murray之間的差距，也越來越少人開始這樣稱呼這4位球員了。Murray在2010年前後開始崛起，雖然在面對費、納、喬3人時總是處於下風，但職業成績一直穩定的男子網壇的最頂級之列，不但拿下過2座奧運冠軍，也曾登頂世界第一。2013年他幫英國拿下溫布頓冠軍，也成為國家英雄。而與之相比，Wawrinka算是大器晚成的代表，他直到2014年才在澳網拿下自己生涯的首座大滿貫冠軍，不過在此之後人們慢慢見識到他單手反拍的威力，憑藉著這個武器，他4次進入大滿貫決賽拿下了其中的3次冠軍。近期在和《體育郵報》談到這個問題時，Wawrinka覺得把自己擺進和「三巨頭」的比較中很不恰當，「因為他們和我完全不同，這對Andy也不公平。這些傢伙已經統治了這15年裡一切，包括大師賽、年終總決賽。」而在比較起自己和Murray的成就時，Wawrinka說：「Andy贏得了40幾個冠軍，我也已經打過了4、5個非常不錯的賽季，真是太棒了。但我支持Andy，他可能比不上三巨頭，但領先於其他球員，他還有機會(追上他們)。」Murray近年遭遇到足以毀滅生涯的嚴重傷病，但咬牙努力復出，從雙打慢慢回到單打賽事，最終在安特衛普站的決賽中擊敗Murray，拿下自2017年以來個人的首座冠軍。