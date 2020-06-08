NBA／曾拜師李小龍　賈霸透露自己超長壽生涯全靠這一招

李小龍紀錄片《Be Water》正在美國上映，而NBA傳奇球星「天勾」Kareem Abdul-Jabbar也被邀請在節目上講述對於好友的回憶，並表示自己籃球生涯能夠維持這麼長久，都要歸功於李小龍教導他對於拉筋的重視。Jabbar生涯6奪總冠軍，也有6座的MVP在手，不過當人們提起他時，最吃驚的還是其超長壽的職業生涯。他19次入選NBA全明星賽，15次進入最佳陣容，總得分38387史上第一，3189次阻攻和17440次籃板也都排在史上前5。對此，Jabbar把一部分的功勞歸給李小龍，「Bruce總是強調拉筋的重要性，每次訓練前一定會把這個做足，實際上就是這個原因了。」Jabbar認為在自己接觸瑜珈後，對於拉筋方面又了解的更多了，也覺得這就是最好的身體保養方式。Jabbar說自己當年在休賽季，一定會去做重量訓練、有氧訓練，再來就是柔韌性的訓練，整年只會休息兩周，其他時間每周都會訓練至少3到4次。另外他也笑說自己現在還是會做拉筋動作，但是顯然身體已經不像年輕時一樣那麼柔軟了。談起自己和李小龍的友誼，Jabbar說自己還在UCLA念大三時，開始接觸東方武術，後來在一次機緣下兩人一起練習，結果自己居然站在沙包後被李小龍的妻子Linada給踢飛。「我的天哪，Linda可能只有120不到125磅(約55公斤)的體重，居然能夠產生如此的力量，他(李小龍)立刻就贏得了我的訓練，我想和他們一起訓練，接下來的四年，我得以和他們一起訓練。」Jabbar這麼說道。