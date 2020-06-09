NBA／趕不上復賽　馬刺禁區悍將艾崔吉肩傷整季報銷

馬刺隊今天宣布，前鋒LaMarcus Aldridge（艾崔吉）確定因為肩傷開刀，本季賽事提前報銷。





受到新冠肺炎影響，目前賽事都停擺，預計要7月31日才會復賽。





不過因為Aldridge傷勢在2月21日就發生，他一直等待機會復健，但是最後還是選擇開刀一途。





Aldridge不在陣中，馬刺隊可能很難在季後賽有好表現，他過去7度入選明星賽，場均18.9分、7.4籃板，還有出賽33.1分鐘。



