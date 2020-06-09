日職／陽岱鋼敲雙安還盜壘　連巨人監督原辰德都笑了

日職讀賣巨人隊今天練習賽出戰橫濱DeNA，台灣好手陽岱鋼先發打第九棒，擔任指定打擊，結果他3打數2安打，1打點，還有演出1次盜壘，最終巨人以8:6贏球。

陽岱鋼在3局上敲安上壘，第二打席他則是敲出游擊滾地球出局，第三打席6局上，他又敲出中外野安打，貢獻1分打點，表現突出。

陽岱鋼的表現也讓巨人總教練原辰德露出開心的微笑，不過陽岱鋼還要維持好狀況，才能進入開幕名單中。