MLB／曾打破邦斯全壘打紀錄　托克森被老虎選為本季狀元

大聯盟選秀日今日展開，由於疫情影響本季選秀只有5輪，而在此前就被認為是狀元大熱門的野手Spencer Torkelson(托克森)，不負眾望的被底特律老虎隊在首輪第一順位選中，至於榜眼和探花分別是外野手Heston Kjerstad和右投手Max Meyer。在上一季以47勝114敗的驚世駭俗戰績寫下紀錄後，老虎如願在選秀大會上搶到一個好位置，決定選中亞利桑那州立大的重砲一壘手Torkelson成為球隊重建的未來。他在大學新人年時狂敲25轟，打破大聯盟全壘打王Barry Bonds的紀錄，因此聲名大噪。而本來被認為有機會和Torkelson競爭狀元的Austin Martin，出乎意料之外的跌到第5順位才被多倫多藍鳥挑中，他擁有出色的運動能力，也能支援多個守備位置，被認為會成為一個出色的工具人。本季選秀首輪前十順位如下：1.底特律老虎：Spencer Torkelson，亞利桑那州立大學2.巴爾的摩金鶯：Heston Kjerstad，阿肯色大學3.邁阿密馬林魚：Max Meyer，明尼蘇達大學4.堪薩斯城皇家隊：Asa Lacy，德州農工大學5.多倫多藍鳥隊：Austin Martin，范德比爾特大學6.西雅圖水手：Emerson Hancock，喬治亞大學7.匹茲堡海盜：Nick Gonzáles，新墨西哥州立大學8.聖地亞哥教士：Robert Hassell III，獨立高中9.科羅拉多洛磯山脈：Zac Veen，雲杉溪高中10.洛杉磯天使Reid Detmers，路易斯維爾大學