SBL／誰說SBL沒人看？台銀前洋將米歇爾轉戰日職籃新潟隊

日本職籃BJ聯盟今天發表，簽下前台銀洋將米歇爾（Charles Mitchell）他在今年SBL超級籃球聯賽拿下籃板王，場均雙十，因此獲得青睞。
米歇爾是美國籍，身高203公分，體重122公斤，是大前鋒與中鋒，曾就讀喬治亞理工大學，之後在捷克、阿根廷等隊打球，今年也轉戰SBL。
米歇爾說：「我很尊敬日本的聯盟，希望自己的實力可以幫助球隊在這聯盟活躍，能有機會展現身手讓我很期待。」
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