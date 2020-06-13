中職／自己的危機自己救　吳俊偉飆K下場後狂哭

中信兄弟今天以8:5擊敗樂天桃猿重返王位，牛棚「火牛陣」蔡齊哲、吳俊偉、李振昌表現更是無可匹敵，尤其是吳俊偉在8局登板一度要失分，卻連飆2次三振守下，周思齊透露，他下場也落下男兒淚。吳俊偉是兄弟去年牛棚活棋，不過一度因為受到傷勢影響，讓他球技也受到挑戰。不過今年他捲土重來，與蔡齊哲等土投撐起牛棚，也幫助球隊目前暫居王座。8局下吳俊偉先被陳俊秀敲安，又保送朱育賢，不過他先是讓梁家榮擊出內野滾地球被刺殺，連續三振林承飛、廖健富，幫球隊守下勝利。