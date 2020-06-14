WSBL／觀眾進場了！台元只打半場好球國泰35分差取勝

終於有觀眾了！WSBL女子超級籃球聯賽在國內防疫控制得宜的狀況下終於開放觀眾進場，首日就吸引近300名觀眾進場看球，有別於「閉門賽」的冷清，場面相當熱絡，這也讓球員及教練為之振奮。11日也是第四循環的最終日，台元紡織這輪狀況不佳，先前對上台電及電信連吞兩敗，今天碰上王者國泰人壽顯然是有備而來，半場打完33:40僅落後7分，半場就有8次抄截的演出，首節更是造成國泰高達7次失誤，雖然下半場崩盤最終93:58輸掉比賽，不過總教練邱啟益滿意子弟並表現，他說：「今天還不錯至少看到她們防守比較有侵略性，好幾個都四犯、五犯，前幾場對上國泰，球員們連防守她們的慾望都沒有，一種還沒打就就輸的心態，但是今天她們感積極衝撞，這是我很開心的，至少她們開始願意做比較侵略的防守。」國泰方面，要不是第三節一度打出16:3攻勢，說不定戰局還有些懸念，第三節鄭伊秀挺身而出單節貢獻十分一舉將比賽定調，這場比賽前段打得抖，鄭慧芸教練賽後坦承，這場球之前給年輕球員的上場機會並不多，所以上半場以年輕的球員為主，「她們應該是球隊裡防守不會有太多疏失的人，要試著讓她們學著承擔更多責任，但是明顯看出來，上半場的節奏完全不會是我們想要的，主要還是希望她們在球場上能更有信心」，雖然最終贏球，不過訪談中話卻說的重，鄭慧芸教練更直言，「我會再給她們機會，只是這機會不是應當給妳的，球員必須要讓球迷感受到妳是珍惜的，自己要清楚本身的定位、角色，應該要打出自己該有的價值。」國泰上半場的荒腔走板，身為「老大姐」的藍浩語認為，年輕球員對於場上的判讀沒那麼快，加上本身進攻的成功率不高，一消一長就造成上半場的慘狀，攻不進又守不成就造成節奏混亂，而且重點是找不到場上的攻守核心，而下半場國泰才逐漸找回攻守節奏，已經升格「教練級」的藍浩語直言，「及時修正錯誤」對於年輕球員也是很好的學習。持續連勝不止的國泰三人得分上雙，鄭伊秀全場最佳24分6籃板，林育庭14分5助攻，陳薇安12分6籃板。台元方面顯然在調度上有所保留，「三老」陳萓峰、劉君儀、蔡佩真全部沒上外，主力的張歆可、彭曉彤上場時間都不到20分鐘，不過其他人也有不俗表現，共四人得分上雙，林文佑、謝鎔竹、陳亭羽都貢獻了11分，沈欣也有生涯最佳的10分進帳。