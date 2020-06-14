WSBL／蘇苡瑈生涯新高23分白搭　電信贏球戰績緊咬台元

WSBL女子超級籃球聯賽賽況逐漸白熱化，目前四輪打完，爭奪冠軍戰門票的台元紡織及中華電信戰績緊咬，電信在今天以68:62的6分差打贏台電後戰績與台元一樣是5勝7敗，加上目前彼此對戰成績打平，所以週六(13日)雙方正面交鋒的比賽成了關鍵的「天王山之戰」。賽後電信黃曉潔教練笑說：「難得有人來看，我們這是刺激票房」，電信這場比賽半場打完握有42:29的領先優勢，不過第三節卻小崩盤被台電打出10:2攻勢一度被追到3分差，雖然最後68:62贏球，也難怪教練要說，嚇出一身冷汗，喊到都「燒聲」了。黃曉潔教練表示：「是自己的問題，防守交代不清楚、有點鬆懈，目前就是全力取勝暫無心思去想跟國泰的對戰。」台電這場比賽雖然6分惜敗，不過卻打出相當不錯的比賽內容，蘇苡瑈今天2分球13投10中，繳出生涯代表作的23分，對於自己的好表現，她笑說：「今天手感好像有比較好，雖然都是上籃居多，投籃比較少，其實這週練球時投籃手感蠻糟糕，是教練鼓勵我不要想太多，丟就對了。」賽前高居聯盟「得分后」的劉希曄，這場比賽外線手感罕見冰冷，13投僅1中，她笑說：「有球迷進來還蠻亢奮的，不過好像有點過頭，一年多沒在台灣球迷面前打球，但是主要還是第一節被『小南』徐千惠撞到大腿，造成『吃雞腿』對投籃上有點影響，再接再厲，希望明、後天能好點。」電信本場比賽將士用命，僅七人上場，主控潘姿吟更是40分鐘「打好打滿」，她繳出12分8助攻5籃板成績單，黃湘婷則同為全場最高23分另外抓下8籃板，謝佩君10分7籃板。台電以蘇苡瑈23分最佳，劉希曄雖然外線手感不佳但還是貢獻12分7助攻，游楷樂8分4籃板。