NBA／公開反對厄文　火箭砍將：口袋有錢才能對抗不公

籃網隊球星Kyrie Irving昨天透過電話試圖組織百名球員不支持復賽，此舉引起軒然大波，今日火箭得分好手Austin Rivers則是通過社群網站表達了自己的看法，他完全反對Irving的作法，並認為唯有當球員們有賺到錢時，他們才能幫助更多人。Irving不支持復賽的原因在於對疫情仍然感到擔憂，認為還沒研發出疫苗前不適合開賽，另外由於近期美國爆發因警察暴力執法而導致黑人民眾死亡的事件，他覺得球員們應該站到街上，和其他人一起響應「lack Lives Matter movement」的抗議運動。不過對此Rivers有不一樣的看法，「復賽將可以讓我們的口袋裡有錢。有了這筆錢，你就可以幫助更多人，並且繼續投入更多時間和精力到反對種族歧視的運動中。我百分之百支持這些社會運動。因為社會需要改變，不公平已經存在了太長時間。」「我知道有許多NBA球員需要他們的工資，99%的NBA球員還沒有掙到像凱里這麼多的薪水。」Rivers接著說道，「我們復賽可以為孩子們提供娛樂和希望，這一點很重要。這樣能讓一些孩子們待在家裡並觀看籃球比賽，而不是出去並且可能遇到麻煩。我不是說籃球能夠治癒傷痛，但是籃球也許能夠轉移注意一。」Rivers認為當然NBA球員也不僅僅是球員，身為美國公民去表達自己的聲音和意見也很重要，但或許也有不用傷及自己職業生涯的方式可以去嘗試。