中職／吳俊偉化解危機後落淚　弟弟直誇「霸氣哥」

隨著中信兄弟和樂天桃猿之間的競爭漸趨白熱化，兩隊本周的正面交手也越來刺激，昨天後援投手吳俊偉在第8局解決危機之後，下場後流下英雄淚，今天受訪時他表示，那種情緒自己也不會說，就是很感動。昨天第8局兄弟領先1分，教練團讓吳俊偉上場接替投球，不料他一上來就被陳俊秀敲安，之後又保送了朱育賢，一出局後跑者推進到二三壘，所幸他及時回穩，三振掉林承飛和廖健富，化解掉自己製造出來的危機，他也在投手丘上振臂高呼。「剛開始先被敲安，然後我的心態就有點緊張，可能有點太急著要把球投出去了，後面就慢慢曼告訴自己要緩和情緒，不要著急。」談到當時的情形，吳俊偉說，「當下就是不想失分，因為已經二三壘有人了，所以告訴自己一定要投進去，攻擊好球帶。」吳俊偉感情豐富，他說自己昨天下場後很感動，所以才哭了出來，也自爆過去兩次在場上哭也都是在對上樂天的時候。而這樣真性情的表現，也引起許多球迷的討論。昨天在場上投球，吳俊偉的家人也在看，他笑說媽媽平時在自己上場時都不敢看，會騎摩托車出去亂晃，直到爸爸說自己這邊結束了，才敢回家。因此昨天賽後結束後，媽媽問他怎麼投出好球的，他開玩笑的回說：「我想到了妳的臉。」吳俊偉的弟弟池恩齊是青棒好手，昨天在透過電視看完比賽後，也致電哥哥、直誇他是「霸氣哥」，也讓吳今天在受訪時提及此事笑得合不攏嘴。