日職／呂明賜的怪物之路　9戰7轟令人難以忘懷（1)

被稱為「亞洲巨砲」，呂明賜豪邁的打擊姿勢，讓他成為眾所皆知的棒球巨星，過去在文化大學時期，他就是中華隊四棒，並且在業餘有112轟，1985年他跟趙士強的全壘打大賽也是十分經典。

現在呂明賜則率領台北興富發成棒隊，與吳復連、李安熙、黃欽智等過去職棒名將組成豪華教練團。

談起往事，呂明賜回憶自己當時自己還是在二軍苦練，「當時是因為Cromartie因為觸身球骨折，我才上去」，沒想到當時總教練王貞治毅然決然讓呂明賜上場先發。

「我當然很緊張，不過還是要面對，結果第一打席就敲出全壘打，我記得日職在我之前還有20幾位，所以也不算是很稀奇的紀錄。」他說。

謙虛的呂明賜雖然輕描淡寫帶過，但是要知道，當時巨人隊眾星雲集，

吉村禎章、原辰德（現巨人監督）、篠塚和典、

中畑清、

勝呂壽統等每一位都是超級巨星。

不過當時洋將限制只有2位，

Cromartie是理所當然的大砲，

6月14日在神宮球場，他就以六棒、先發右外野手先發出賽，第一打席就讓人印象深刻，1人出局一、三壘有人局面，呂明賜就從養樂多先發投手Bob Gibson手中開轟。

提到打擊技巧，呂明賜認為當時打擊狀況不錯，尤其是他轟出第3發全壘打時，當時是在東京巨蛋，對手是養樂多強投伊東昭光，「我偏高的球打得特別好，所以當時他球一來，我就想說要揮棒，結果就敲出去了。」

這一發是支再見全壘打，呂明賜不但打響自己的名號，也開啟他不可思議的「怪物之旅」。

Bill Gullickson是強投，1988年他單季14勝，在怎麼樣都輪不到呂明賜。即便如此，呂明賜還是發揮實力，