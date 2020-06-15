警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

中職／味全龍自辦職棒測試會起跑　64 位球員中找璞玉

體育中心／綜合報導-2020-06-15 15:59:26
▲味全龍自辦測試會。（圖／味全龍提供）
 味全龍隊自辦職棒測試會 15 日假雲林斗六棒球場舉辦，本次測試會一共吸引超過 200多人報名，第一階段教練團原訂錄取50位、報名截止後增額至61位，為了給更多球員 機會與舞台，因此周末評估後再增加 3 位，總計 64 位球員出席 15、16 日兩天的測試會與 測試賽。本次 64 位測試球員中，包含 52 位現役甲組球員、12 位高中應屆畢業生，投手及 野手分別為33人與31人，希望透過兩天的測試選拔，能找到味全龍下一位有潛力的未來之 星。  

第一天測試會主要進行球員的體能及技術測驗，連續第二年偕同國立臺灣體育運動大學共同 進行，主要透過科學儀器的測量，透過科學化的方式來掌握球員的敏捷性與爆發力，以及力 量與速度等基本能力，身體素質攸關球員發展潛力，因此詳盡的測量為測試會不可或缺的項 目。下午的技術測驗，包含守備、打擊與投球，球隊也會透過這些項目來掌握球員的力量及 協調性，並與體測的數據進行印證。  

味全龍現役球員有 22 位參與過去年自辦測試會，其中目前暫居二軍盜壘王的林孝程，去年 測試會上其速度就令教練團驚豔，腳程更是全隊之冠。林孝程說，參加測試會很緊張，因為 有很多優秀選手一同競爭，對於今年參與測試會的選手，他也分享自身經歷，「勇敢追夢， 然後不要懷疑自己的能力。」孝程笑說他就是想打職棒，縱使如願進了球隊，也仍持續努力 鍛鍊，扮演好自己的角色。 

領隊吳德威表示，創辦人魏應充熱愛棒球，更希望幫助更多以打職棒為夢想的球員可以圓 夢，因此今年決定續辦測試會並於兩天測試會提供食宿，好讓參與測試會的球員都能拿出最 好表現。對於自辦測試會的好處，領隊也舉例，去年測試會上挖掘出的不只林孝程，另外目 前中職二軍數據榜上表現優異的球員，一樣皆來自通過味全龍測試會的球員，像是目前救援 成功領先的投手呂偉晟、中繼領先的森榮鴻、黃東淯等，都是在測試會上證明自己的身手， 獲得教練團青睞。  

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀