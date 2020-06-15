中職／味全龍自辦職棒測試會起跑　64 位球員中找璞玉

味全龍隊自辦職棒測試會 15 日假雲林斗六棒球場舉辦，本次測試會一共吸引超過 200多人報名，第一階段教練團原訂錄取50位、報名截止後增額至61位，為了給更多球員 機會與舞台，因此周末評估後再增加 3 位，總計 64 位球員出席 15、16 日兩天的測試會與 測試賽。本次 64 位測試球員中，包含 52 位現役甲組球員、12 位高中應屆畢業生，投手及 野手分別為33人與31人，希望透過兩天的測試選拔，能找到味全龍下一位有潛力的未來之 星。第一天測試會主要進行球員的體能及技術測驗，連續第二年偕同國立臺灣體育運動大學共同 進行，主要透過科學儀器的測量，透過科學化的方式來掌握球員的敏捷性與爆發力，以及力 量與速度等基本能力，身體素質攸關球員發展潛力，因此詳盡的測量為測試會不可或缺的項 目。下午的技術測驗，包含守備、打擊與投球，球隊也會透過這些項目來掌握球員的力量及 協調性，並與體測的數據進行印證。味全龍現役球員有 22 位參與過去年自辦測試會，其中目前暫居二軍盜壘王的林孝程，去年 測試會上其速度就令教練團驚豔，腳程更是全隊之冠。林孝程說，參加測試會很緊張，因為 有很多優秀選手一同競爭，對於今年參與測試會的選手，他也分享自身經歷，「勇敢追夢， 然後不要懷疑自己的能力。」孝程笑說他就是想打職棒，縱使如願進了球隊，也仍持續努力 鍛鍊，扮演好自己的角色。領隊吳德威表示，創辦人魏應充熱愛棒球，更希望幫助更多以打職棒為夢想的球員可以圓 夢，因此今年決定續辦測試會並於兩天測試會提供食宿，好讓參與測試會的球員都能拿出最 好表現。對於自辦測試會的好處，領隊也舉例，去年測試會上挖掘出的不只林孝程，另外目 前中職二軍數據榜上表現優異的球員，一樣皆來自通過味全龍測試會的球員，像是目前救援 成功領先的投手呂偉晟、中繼領先的森榮鴻、黃東淯等，都是在測試會上證明自己的身手， 獲得教練團青睞。