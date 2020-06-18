日職／王柏融打擊率僅2成22　日媒擔心先發位置不保

日職火腿隊明日起將在開幕戰對決西武獅隊，台灣好手雖然在《日刊體育》預測將會是先發打第五棒，不過《Full Count》以數據分析，認為王柏融並沒有站穩先發位置。王柏融在練習賽18打數4安打，2轟，貢獻4打點。練習賽第一周打擊率2成50，12打數3安打，2轟，3打點。第二周因為受到受傷影響，6打數1安打，1打點，打擊率僅1成67。若只看練習賽成績，會認為王柏融的狀況普通，不過真的要看，並非真正站穩先發，還要持續表現。