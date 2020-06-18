NBA／Kobe墜機意外新事證　駕駛急速下降卻報上升

湖人隊前球星Kobe Bryant與女兒捲入死亡墜機意外，根據調查單位查證，目前新事證指出，當時駕駛Ara Zobayan雖然在急速下降，卻報告正在上升。
事發為1月26日，當時Ara Zobayan報告指揮中心他正在爬升4000呎，事實上直昇機已經將墜到地面，並且讓全行9人的生命都賠上。
根據調查，Zobayan可能會這樣回報，應該是能見度太低，所以才導致駕駛失去方位。
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