NBA／Kobe曾想推出幫派饒舌　因歌詞太過暴力被前輩勸退

湖人隊傳奇Kobe Bryant今年初因為墜機事故不幸逝世，留給球迷無限懷念。大腕嘻哈歌手LL Cool J近日在播客節目《The Ringer Podcast》中透露Kobe的小故事，他說當年Kobe打算推出一張幫派饒舌專輯，還徵詢過他的意見。LL Cool J表示，大概是1996年或1997年，那時18、19歲的Kobe湖人生涯才剛起步。當時Kobe播放自己的專輯給LL Cool J聽，並且詢問他的意見，而當時LL Cool J認為這條道路不是Kobe應該去嘗試的。LL Cool J回想當時，他說：「所以我就坐下來，好好聆聽了他的專輯，然後我聽到『M**********r這個，又F**k那個』或是『我幹了這個、又幹了那個』之類的歌詞，我當時跟他說『Kobe老弟，這種事情不是你應該做的』。」由於Kobe歌詞太過沈重、黑暗、暴力，為了避免Kobe的籃球生涯受到不必要的紛擾，LL Cool J認為他不應該發行這樣的專輯，並且建議他專注在籃球的道路上，而Kobe最後也聽進去了前輩的建議。「我只是跟Kobe說『唷，那是幫派的東西，絕對不是你想要涉入的。』最終他也有把我的話聽進去，那張專輯始終沒有被發行。」LL Cool J補充道。