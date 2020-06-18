中職／玩手遊也能做公益　弘煜科技幫助偏鄉少棒中職觀戰

《幻想神姬》在4月份推出第二彈事前登錄「圓夢計畫」，只要是參與封測的玩家，簽到填入電話、Email 及選擇使用系統簽到後， 可在祈願板上寫下想完成的夢想，由營運團隊進行抽獎，達成中獎玩家的心願。開箱玩家們的願望清單，大多相當正面積極 ; 有人希望為流浪動物盡一份心力，許多人更表示期盼全球疫情能儘快過去。其中來自烏眉國小學童的留言讓人眼睛為之一亮，身為少棒成員的一份子，學校座落在較偏僻的鄉鎮，資源及經費長期匱乏，發展難免受限。由於防疫得當，中職成為世界上少數能持續賽事的聯盟，掀起不少話題，更在全球熱度攀升，熱愛棒球的孩子們都渴望能近距離目睹專業隊伍的風采。為了與「圓夢計畫」相互應，也為了圓小球員們的夢，特別選在疫情趨緩的時刻，弘煜科技與中華職棒CPBL牽手傳遞正面力量，邀請偏鄉小學球隊-「烏眉國小楓樹分校少棒隊」第一線體驗精彩職棒賽事。活動中安排孩子們親臨中信兄弟主場「台中洲際棒球場」觀戰，更贈以前球星-中職秘書長馮勝賢之簽名球作為鼓勵。弘煜科技表示，希望能藉此活動，在抗疫時期點亮光芒，不僅為努力不懈的球星們應援，也讓持續在棒球領域中奮戰不懈，未曾氣餒的青少年們，能更加深對棒球的熱切與喜愛，讓小小的夢想得以實現。