日職／王柏融最大對手　清宮幸太郎首度開幕一軍

日職聯盟今天公布一軍開幕登錄名單，火腿隊把進入職棒第三年的清宮幸太郎放入名單，首度開幕一軍，而巨人隊也把坂本勇人、大城卓三放入球員名單。
各隊都把期待的球員放入名單中，羅德隊則是把鳥谷敬放在開幕一軍名單內，都讓球迷十分期待。
由於今年選手登錄名單由29位擴大為31位，比賽名單為26位，預計央聯11月7日以前結束賽事，洋聯預計6日完成120場比賽。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
北京疫情捲土重來 首都「進入非常時期」防二次感染潮成最大考驗
台灣汁光！網紅吳夢夢即將拍攝SOD 進軍日本AV產業確認！
南北韓和平瓦解！金與正說到做到！兩韓聯絡處被炸毀 戰爭一觸即發？
再度零確診！迎戰五一連假 百貨推有驚無險保庇券
端午粽香乓共共！全台名店、創意粽子推薦排行榜 甜的鹹的通通有
大甲媽解封遶境 蔡振南靠掌中媽祖與神同行
「小確幸」來了! 文化部發放600元「藝Fun券」愛買書、愛看電影的7/22準時開搶
防疫不鬆懈！鼻病毒、漢他病毒來勢洶洶 還有5大夏季傳染病正流行
不能出去玩好無聊？不出門也能放鬆心靈的公路電影推薦
帶媽媽吃「原味」大餐 訂位送「馬告飛魚XO醬」
徵的就是你！端午徵稿特別企劃 歡迎各位熱愛創作、愛分享的人來報名
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出