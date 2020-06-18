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日職／王柏融最大對手　清宮幸太郎首度開幕一軍

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-18 14:59:56
▲清宮幸太郎（吳政紘攝）
日職聯盟今天公布一軍開幕登錄名單，火腿隊把進入職棒第三年的清宮幸太郎放入名單，首度開幕一軍，而巨人隊也把坂本勇人、大城卓三放入球員名單。

各隊都把期待的球員放入名單中，羅德隊則是把鳥谷敬放在開幕一軍名單內，都讓球迷十分期待。

由於今年選手登錄名單由29位擴大為31位，比賽名單為26位，預計央聯11月7日以前結束賽事，洋聯預計6日完成120場比賽。

 

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