日職／王柏融最大對手　清宮幸太郎首度開幕一軍

日職聯盟今天公布一軍開幕登錄名單，火腿隊把進入職棒第三年的清宮幸太郎放入名單，首度開幕一軍，而巨人隊也把坂本勇人、大城卓三放入球員名單。各隊都把期待的球員放入名單中，羅德隊則是把鳥谷敬放在開幕一軍名單內，都讓球迷十分期待。由於今年選手登錄名單由29位擴大為31位，比賽名單為26位，預計央聯11月7日以前結束賽事，洋聯預計6日完成120場比賽。