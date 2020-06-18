NBA／詹皇運動能力史上最強？86歲的「指環王」親自打臉

湖人超級球星「詹皇」LeBron James彷彿如「生化人」般的身體素質讓不少人相當讚嘆，近日昔日隊友Kendrick Perkins稱讚他是NBA史上運動能力最好的球員，不過此話引來「指環王」Bill Russell的反駁，並且拿出自己過去成績來打臉。美國媒體《Hoop Central》今日轉發了一條James在一次失敗的空中接力灌籃中頭部仍然超過籃框的影片，近年轉任球評的Perkins很快在下面流言吹捧前隊友的能力。不過就如同Michael Jordan的支持者，不認為James是「GOAT」一樣，對於詹皇是聯盟運動能力最佳的這種說法，老前輩Russell是嗤之以鼻，並且認為自己當年的運動能力並不比小老弟差。Russell在文中有力的反駁Perkins，「1956年，我原本可以參加奧運會的跳高比賽，但我拒絕了，改去參加籃球比賽，因為那時候我們只能參加一項運動。《田徑新聞報》當時把我評為世界排名第七的跳高運動員，當時我在全美排名第二。」Russell是NBA史上劃時代的中鋒，在那個白人球員居多的年代，他以可怕的運動能力成為聯盟裡最強悍的籃板和「火鍋」製造機，他的球員生涯獲得5次年度MVP，還率隊獲得11次總冠軍。而對於前輩的強勢回應，Perkins也讓步說：「我被一個史上的偉大球員看到了，所以LeBron James抱歉啦，我的想法改變了！Bill Russell才是NBA歷史上運動能力最強的球員！我對此道歉。」