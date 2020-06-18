日職／藤浪、松坂　那些沒在開幕一軍名單的選手

2020年日職終於要正式開幕，不過今天公布一軍名單，卻也有不少球員在名單之外，如：松坂大輔、藤浪晉太郎、千賀滉大、岸孝之等，到底他們近況如何？巨人 岩隈久志投手2017年9月因肩傷進行手術的岩隈，去年8月終於可以在實戰登板，不過10月進行鼠蹊部手術後，今年4月他以打擊投手身分登板，目前還在復健中。阪神 藤浪晋太郎投手去年球季依舊受到控球問題影響，藤浪被期待今年有機會復活，不過他也感染新冠肺炎，之後就因為遲到降二軍，他在二軍也因為右胸拉傷，目前還在等待一軍的召喚。広島 野村祐輔投手2018年擔任廣島開幕投手，野村因為狀況不佳，目前在二軍調整，春訓又因為右小腿拉傷，目前在二軍治療中。西武 松坂大輔投手今年暌違14年重回西武的平成怪物，目前在一軍名單外，最主要是他的狀況需要調整，右膝需要階段性注射，目前從6月2日起只有出賽1場而已。軟銀 千賀滉大投手春訓時千賀因為小腿拉傷休養，之後右手腕又發生受傷狀況，之後他在二軍調整，不過目前不能著急，趕不上開幕出賽。軟銀 内川聖一内野手內川睽違17年開幕二軍，春訓因為左膝不舒服暫時休息，3月下旬他回到一軍，不過6月2日他在練習賽狀況不佳，一壘位置由栗原陵矢先發。樂天 岸孝之投手因為腰部拉傷在二軍的岸孝之，11日在對西武比賽中回歸，1.2局失1分，不過他並不著急，跟久保裕也都一樣在二軍調整。