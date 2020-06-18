日職／王柏融明對決西武尼爾　生涯4打數未敲安

日職聯盟明天開幕，火腿隊台灣好手「大王」王柏融將出戰西武獅隊，西武預計推出去年大放異彩的洋投先發，希望他能維持去年單季12勝1敗的好成績。尼爾生涯對火腿隊4場比賽有3場奪勝，防禦率僅2.16，而他去年在西武主場5勝1敗，唯一敗投是在大宮縣營球場，還不是經常使用的大都會人壽巨蛋，也就是說，他在巨蛋表現更佳。王柏融去年曾遭遇尼爾，4打數未敲安，還有1次三振，對戰打擊表現尚未開張，若根據日媒預測，王柏融將會被排在5棒、先發擔任DH，兩人可望再度交手。