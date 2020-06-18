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日職／日職明天開打　王柏融發文：希望今年有驚艷的表現

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-18 22:10:59
▲王柏融發文。（圖／取自王柏融IG)
旅日火腿隊台灣好手「大王」王柏融今天在晚間發文，他提到自己非常興奮、期待，也希望今年有讓人驚艷的表現。

王柏融發文內容如下：

明天終於正式要開幕了，非常興奮與期待！

去年球季結束到現在我更積極準備自己不足的地方，就是希望今年能有驚艷的表現！

雖然還不能在球場看到大家，但各位的加油聲我會想像出來放在心中。

去年王柏融在日職出賽88場，3轟，打擊率2成55，不過他因為受傷影響表現，今年捲土重來，期待有更佳成績。

 

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