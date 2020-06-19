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MLB／超暖心生化人！普侯斯捐助薪水給天使多國員工

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-19 10:49:01
▲Albert Pujols重回聖路易。（圖／美聯社／達志影像）

天使隊球星Albert Pujols（普侯斯）不但將回饋母國，還將照顧跟自己球團相關的工作人員。

根據《洛杉磯時報》報導，Albert Pujols不但將拿出薪水的18萬美元，提供給多明尼加工作人員損失，而他們也都受到新冠肺炎所苦。

由於天使隊宣布在6月後，他們就不會再支付員工薪資，根據報導，天使隊多國學院也受害甚深，因此 Pujols也出馬幫助解決。

Pujols在2011年跟天使隊簽下10年2億4000萬的大合約。

 

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