日職／日職開幕！AKB48宮崎美穗預測王柏融先發扛五棒

＜1＞中外野

選手

＜2＞右外野

選手

＜3＞DH

選手

＜4＞一壘

選手

＜5＞左外野 王柏融選手

＜6＞二壘 渡辺諒選手

＜7＞遊撃

選手

＜8＞三壘 野村佑希選手

＜9＞捕手 清水優心選手

先發投手有原航平

AKB48成員宮崎美穗是著名的火腿紛絲，她目前也很期待日職開幕，甚至在自己的Youtube頻道預測開幕名單。以下為她預測的火腿先發名單：西川遥輝大田泰示近藤健介中田翔中島卓也