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日職／日職開幕！AKB48宮崎美穗預測王柏融先發扛五棒

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-19 11:13:49
▲宮崎美穂。（圖／取自宮崎美穂IG)
AKB48成員宮崎美穗是著名的火腿紛絲，她目前也很期待日職開幕，甚至在自己的Youtube頻道預測開幕名單。

以下為她預測的火腿先發名單：

＜1＞中外野　西川遥輝選手 

＜2＞右外野　大田泰示選手

＜3＞DH　近藤健介選手 

＜4＞一壘　中田翔選手 

＜5＞左外野　王柏融選手 

＜6＞二壘　渡辺諒選手 

＜7＞遊撃　中島卓也選手 

＜8＞三壘　野村佑希選手 

＜9＞捕手　清水優心選手 

先發投手有原航平　

 

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