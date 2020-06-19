羽球／免費下載！戴資穎貼圖　限量罐上市還有獨家商品

▲戴資穎限量罐活動。（圖／取自Red Bull官網）

▲獨家免費下載球后戴資穎暖心LINE應援貼圖。（圖／取自Red Bull官網）

▲球后戴資穎發起立羽球和球拍挑戰。（圖／取自戴資穎Instagram）

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