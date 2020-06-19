日職／好痛！大王又被觸身　王柏融被尼爾砸中左腿

日職火腿隊今天出戰西武獅，台灣好手王柏融先發扛五棒，擔任DH，首打席被三振出局，第二打席不幸被出身球砸重左小腿，所幸無大礙。西武隊今天推出尼爾先發，他第二局面對王柏融，以變速球三振大王，4局上他再度面對王柏融，結果一顆143公里失控的球，直接砸中王柏融左腳，不過他並未因此退場。