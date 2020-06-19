WSBL／唯一非國泰！林文佑率台元打進冠軍戰獲單周MVP

▲台元林文佑（圖／中華民國籃球協會提供）

▲台元林文佑（圖／中華民國籃球協會提供）

WSBL例行賽事已於本周二結束，台元女籃於上周靠著前鋒林文佑攻下個人生涯單場新高23分，成功擊退電信女籃，取得冠軍賽門票。WSBL二年級生的林文佑今年表現亮眼，與菜鳥球季相較，除了全勤出賽、上場時間增加有更多發揮機會外，場下的苦練也造就她今年的蛻變，更成為年度進步獎的熱門候選人之一。帶領球隊前進冠軍賽的林文佑也獲選為第四週單週最有價值球員，此獎項前三週皆被國泰女籃選手橫掃，林文佑也成為今年唯一一位非國泰女籃的得獎者。頒獎儀式將於6/19(五)冠軍賽台元對國泰的賽事中場舉行。林文佑今年例行賽平均上場時間為29.5分鐘，場均祭出14分、5.7籃板、1.1次抄截、0.7次阻攻，投籃命中率達42.2%，今年各項數據皆有長足進步，成為台元女籃相當倚賴的得分戰將。對於獲選為單週最有價值球員，林文佑表示 : 「感謝各位媒體投票給予我肯定，能拿到這個獎我很感謝我的教練給了我很多機會，不斷的修正我的缺點，也很謝謝隊友對我的信任和鼓勵，接下來的比賽我會繼續加油，更努力的突破自己爲球隊帶來勝利。」第十五季女子超級籃球聯賽季後賽將於今天至6/21(日)一連三天於板橋體育館登場，季軍賽由中華電信出戰台灣電力，冠軍賽則由台元紡織對決國泰人壽。