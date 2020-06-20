ABL／「夢想家小跑車」林俊吉是真貨　狂砍20分證明自己

臺中市夢想家青年隊選拔賽於6月19日在臺中市文心森林公園旁的惠中dreamers球場熱血開打，寶島夢想家陳世念、楊敬敏及張宗憲等球員皆到場支持，開場前兩小時更有大批民眾於場外排隊，整場比賽共吸引800位球迷朋友來到現場共襄盛舉，展現臺中地區球迷的熱情與活力。選拔賽首戰由夢想家青年隊對決晴天聯盟明星隊，青年隊林俊吉發揮UBA MVP價值，整場飆進4顆三分球，拿下全隊最高的20分，帶領球隊以97比69拿下首勝。賽前夢想家青年隊領隊詹正興喊出「臺中籃球，夢想起飛」口號，並以青年隊蕭順議一顆強力扣籃為比賽揭開序幕，首節夢想家青年隊就打出29比16的強烈猛攻，林俊吉一上場就拿下9分，發揮新秀價值。次節晴天聯盟明星隊雖增加防守強度，加上邱源裕連續飆進三記三分球展現氣勢，不過青年隊球員輪番上陣多點開花，第二節結束夢想家青年隊以48比37暫時領先。易籃後，青年隊林俊吉再度延續火燙手感，不但發揮外線火力，連續投進兩記三分球，更展現速度優勢頻頻切入，第三節結束將比數拉開至20分差距。末節晴天聯盟「苗栗小跑車」駱俊銓雖試圖拉近比分，扭轉戰局，但最終仍以69比97不敵夢想家青年隊。夢想家青年隊領隊詹正興提到，「身為在地台中人，很開心也很感動能看到這麼多球迷到現場力挺，特別感謝晴天聯盟明星隊展現地主氣勢與青年隊較勁。」他也表示非常期待未來還能有更多機會與在地籃球活動結合，達到帶動中部地區籃球風氣的目標。（20）日賽事將於晚間六點登場，開打前一小時將會開放觀眾入場，想至現場體驗球賽魅力的球迷朋友們請儘早到場，以免錯失最佳觀賽位置，至於無法來到現場的民眾別擔心，在GoHoops APP中也有提供賽事直播以及即時數據。