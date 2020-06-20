MLB／費城人球員中鏢新冠肺炎　大聯盟開幕再度陷危機

根據美國媒體《ESPN》報導，美國大聯盟清水市費城人隊有5位選手以及3位工作人員有新冠肺炎陽性反應，目前大聯盟與小聯盟選手20位以及12位工作人員都接受檢查，整體設施也先關閉。此外，藍鳥隊所屬球團設施目前也是關閉的狀態，根據《美聯社》報導，目前佛州也暫時關閉相關設施。大聯盟官方日前才跟球員工會商討球賽方案，目前預計以70場提案為主，不過大聯盟堅持60場方案，雙方再度陷入僵局。