中職／美少女陳敬宣開球　連日媒都驚艷

日媒「Full-count」持續推出台灣女藝人開球特輯，近期再度回顧藝人陳敬宣的開球，認為她十分令人驚艷。





2016年3月12日Lamigo桃猿和中信兄弟之戰，藝人陳敬宣穿著無袖的啦啦隊服裝代表台灣運彩，站上投手丘，卻對三壘方向投出大暴投。



