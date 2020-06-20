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中職／美少女陳敬宣開球　連日媒都驚艷

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-20 10:23:05
▲美少女陳敬宣。（圖／取自CPBLTV)

日媒「Full-count」持續推出台灣女藝人開球特輯，近期再度回顧藝人陳敬宣的開球，認為她十分令人驚艷。

2016年3月12日Lamigo桃猿和中信兄弟之戰，藝人陳敬宣穿著無袖的啦啦隊服裝代表台灣運彩，站上投手丘，卻對三壘方向投出大暴投。

 

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