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日職／拚本季首安！王柏融續扛五棒先發

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-20 12:47:42
▲日本火腿鬥士隊外野手王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.30）
日職火腿隊今天出戰西武獅，台灣好手「大王」王柏融先發扛五棒，擔任指定打擊，他將挑戰本季首安。

火腿打線如下：

1 西川遥輝 中

2 大田泰示 右

3 近藤健介 左

4 中田翔 一

5 王柏融 DH

6 渡邉諒 二

7 石井一成 遊

8 野村佑希 三

9 清水優心 捕

先發投手 加藤貴之

 

西武獅先發投手松本航

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