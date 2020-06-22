摔角／一個時代的終結　WWE傳奇巨星「送葬者」正式退役

WWE傳奇巨星「送葬者」The Undertaker今天在官方上映個人紀錄片《最終旅程》後，正式宣布自己將退役的決定，結束了其在摔角界的輝煌職業生涯。Undertaker今年已經55歲，1990年他加入WWF並且以「送葬者」的身分出賽，這個擂台角色被設定成一個感受到不到疼痛的活死人，同時可以召喚雷電等自然元素，並且還擁有死而復生和瞬間移動等超能力。之後，Undertaker也曾轉型為「美國大壞蛋」形象的重機惡棍，不過他在和弟弟Kane發生劇情後，也重新穿上了黑色的摔角服和風衣，以「死神」的形象為職業生涯最後時期定調。而Undertaker最為人所熟知的紀錄，就是他在WrestleMania(摔角狂熱大賽)上連續21戰未敗的神蹟。不過在2014年的WrestleManiaXXX上，Brock Lesnar擊敗了Undertaker、打破了這個紀錄，這也被認為是WWE史上最令人震驚的賽果。而隨著這項紀錄的終結，Undertaker也慢慢迎來了生涯尾聲，他近年很少出賽，在2017年第33屆WrestleMania輸給Roman Reigns，被認為是他生涯的最後一戰。如今傳奇落幕，讓人無限懷念這位擂台之王。