羽球／4屆奧運拿3枚銀牌　李宗偉：盡力了自認無愧於羽球

馬來西亞羽球名將「拿督」李宗偉職業生涯成就輝煌，但可惜唯獨沒能拿下一枚大賽金牌，今天他在社群網站上放了一張自己在奧運會得到3面銀牌的照片，坦言雖結果不盡人意，但努力過了不會後悔。李宗偉一生戰功彪炳，長壽的職業生涯也讓他寫下許多恐怖的紀錄，累計世界第一長達350周，在五個項目的所有選手中高居史上第一；另外在2017和2018兩年都殺出高達時速417公里的殺球，同樣是世界第一；此外，他還有一項永遠不會被打破的紀錄，那就是其生涯勇奪46個超級賽冠軍，而隨著超級賽改制，後輩再也無機會追上他。但可惜「拿督」生涯顛峰剛好遇到他最偉大的對手兼好友——「超級丹」林丹，並且一直被後者給壓制，直到退役他都沒能在奧運會和世錦賽上封王，可說是其最大的遺憾。「4屆奧運會3枚銀牌，照片中你們一眼就看完我有血有淚的12年人生；而我也盡力了，無愧我最愛的羽球運動。」李宗偉今天在社群網站上這麼寫道，「披上國家隊戰袍征戰奧運的這些年，你們在電視機前給我的加油歡呼，在我每顆球落下時的激動，對我再一次沒能站在最高領獎台上的感慨，我都聽到、都感受到。」另外，這位大賽的「無冕之王」也回憶起自己22歲首次參加奧運時的回憶，對於自己能在奧運發祥地雅典參賽感到榮幸，「這一次奧運會，我沒有遇到頭號种子林丹，他上演一輪遊。在第2輪，我輸給了陳宏，陶菲克以無懈可擊的表現奪得了金牌。」之後的故事眾所周知，李宗偉連續輸給林丹兩次，里約奧運終於擊敗天敵，但決賽卻又輸給諶龍，「從那以後，我想所有人都知道發生了什麼。3枚奧運銀牌，16年就這樣過去了， 我仍然記得我參加的每場奧運會比賽，感覺就像昨天一樣。」