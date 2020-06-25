中職／全猿主場衝了啦　端午連假進場樂天送三連霸冠軍戒

配合中央流行疫情指揮中心防疫開放進場規定，Rakuten Monkeys全猿主場將於6月23日(二)起採用「前排一三五，後排二四六」之新梅花座規劃開放入場並預計在6月21日(日)展開23日(二)至7月1日(三)之門票預售，繼「想見你」企劃在上周「八三夭樂團」完美作結之後，今夏再推出新企畫「衝了啦」直到7月12日(日)，表示全猿主場許多有趣不能錯過的活動正逐漸回歸，10號隊友「衝了啦」。Rakuten Monkeys繼承Lamigo的光榮，邀10號隊友同享三連霸的榮耀「衝了啦」，為今年的冠軍集氣，化作爭冠的動力，特別在「衝了啦」企劃贈送三連霸冠軍戒。6月23日(二)以及6月24日(三)進場前1000位球迷朋友持全家預售票即可至現場兌換攤位兌換「三連霸金」戒指乙枚；6月26日(五)至28日(日)則是每場贈送4000枚「三連霸金」戒指，皆憑全家預售票限量兌換，每張預售票限兌乙枚。(金猿卡友本人至服務台兌換，兌過不再受理)今夏台灣戲劇界紅星-最晴女神張東晴、今夏「新世代潮甜女神」關詩敏（Sharon）以及今夏勵志洗腦神曲《太陽》主唱邱振哲將在本週五六日的端午連假輪番登場，不但為賽前表演，也會為比賽開出好球，號召大家一起「衝了啦」！迎接七月補賽，「衝了啦」企劃將持續推出人氣活動，迎接疫情解封，讓歡樂的全猿主場逐漸回歸，全猿一起為冠軍「衝了啦」！