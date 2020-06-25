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日職／昨天中繼繳出好投　陳冠宇今被下放二軍

運動中心/綜合報導-2020-06-25 16:12:36
▲陳冠宇。（圖／吳政紘攝）
效力於日職千葉羅德海洋隊的我國強投陳冠宇，昨天在對歐力士猛牛的比賽中上場中繼，用8球就投完1局無失分，順利拿下中繼點。但他今天卻無預警被球隊下放二軍，拉上的則是今晚要先發的岩下大輝。

陳冠宇昨天在第7局上場中繼，先三振掉若月健矢，之後被安達了一敲出安打，但隨後就讓後藤駿太敲出雙殺打化解危機，總計此役主投1局無失分。

目前為止，陳冠宇在今年球季出賽兩場，還沒有失分，防禦率仍是0。

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