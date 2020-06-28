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NBA／美國媒體踢爆！國王隊帕克確診還趴趴走

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-28 10:35:02
▲Jabari Parker。（圖／美聯社／達志影像）
國王球員Jabari Parker三天前才宣布自己感染新冠肺炎，不過根據美國媒體《TMZ》報導，Parker不但「趴趴走」，還到公園跟友人打網球，並且沒戴口罩。

他日前表示：「幾天前，我檢測結果為陽性，我馬上就在芝加哥自我隔離，我仍然在這裡，我恢復很好，我感覺不錯，我期待著在復賽的時候前往奧蘭多與隊友們會合。」

而消息人士指出，Jabari Parker還出現在芝加哥某家餐館，沒有居家檢疫跟自主隔離。

 

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