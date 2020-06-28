中職／陳晨威速度驚人！卡本特比喻他像老虎隊瓊斯

樂天桃猿外野手陳晨威速度飛快，連洋投卡本特都在推特認證，認為他「可能是看過最快的球員」，甚至把他跟前老虎隊隊友JaCoby Jones相比。
卡本特說：「看他打球很有趣，不慣是他在中外野守備，飛快去接球，或是打擊後跑壘，都讓人感到很刺激。」
被問到是否像大聯盟球員？卡本特舉出JaCoby Jones，他說：「看他們打球會讓人提昇士氣。」
JaCoby Jones去年單季11轟，打擊率2成34，老虎隊為避免薪資仲裁，跟他簽下一年157萬美元的合約。
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