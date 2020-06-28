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日職／火燙的陽岱鋼！連3場先發鎮守右外野

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-28 12:03:48
▲陽岱鋼（圖／取自讀賣巨人官方推特）
日職讀賣巨人隊今天再度於神宮球場出戰養樂多，台灣好手陽岱鋼連續3場出賽先發，鎮守右外野。

陽岱鋼目前打擊率高達4成21，而他連續3場敲安，並且還在26日轟出本季個人首轟，狀況正火燙。

巨人打線如下：

1 （二） 増田 大輝 

2 （中） 丸 佳浩 

3 （遊） 坂本 勇人 

4 （三） 岡本 和真 

5 （右） 陽 岱鋼  

6 （左） 亀井 善行  

7 （一） 中島 宏之  

8 （捕） 炭谷 銀仁朗 

9 （投） 桑契斯 

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