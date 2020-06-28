中職／邱振哲現場演唱神曲「太陽」　真的讓球場雨過天晴

轟動華人圈的創作歌手邱振哲，今天受邀來桃園球場為樂天桃猿開球，他一連演唱了三首歌曲，其中在演唱爆紅的神曲《太陽》時，不但全場球迷跟著大唱，他也透露自己比演唱會還用力演唱。邱振哲13歲就出道，不過因為被唱片公司耽誤7年的時間，還是他人生當中寶貴18到26歲的年紀，讓他遲遲無法發片，許多球迷聽到他出道17年了，都遲遲無法相信。從街頭藝人唱到棒球場，邱振哲講到激動處還差點落淚，加上他在演唱《太陽》時，球場突然出現一道曙光，讓人驚訝，他說：「從我2003年開始創作以來，就一直希望可以讓跟著我的一群人有正常的薪水，現在我也是獨立唱片公司的老闆，回想過去，真的有雨過天晴的感覺。」邱振哲也很感謝歌迷特地到場支持，並且製作加油海報，他說：「現在這樣的時代，還有歌迷親自製作卡片、海報，讓我很感動。」而為了這次開球，他也在前一天到河堤苦練，由於天氣炎熱，他說：「我真的覺得棒球員很耐熱，打棒球很辛苦，雖然我自己上去投也偏了一點。」由於受到新冠肺炎疫情影響，他也被朋友虧：「你正要大紅卻遇到疫情，也實在太慘了。」邱振哲預計8月就會開始今年的巡迴演唱會，他也看到玩聲樂團有翻唱他的《太陽》，「希望未來有更多合作機會，不排斥未來有更多合作計畫。」