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MLB／放棄億元薪水！里克宣布不參加復賽　大聯盟第一人

記者吳政紘/綜合報導-2020-06-30 02:51:45
▲Mike Leake 宣布不參加復賽。（圖／美聯社／達志影像）

根據大聯盟記者Jeff Passan報導，響尾蛇隊先發投手Mike Leake（里克）成為今年第一名確定不打大聯盟球季的球員，就算復賽他也不打。

受到新冠肺炎影響，新球季可能在7月才有機會開打，而為了復賽賭上性命，Leake寧願在家防疫。

響尾蛇隊總經理Mike Hazen也確認他的決定，Leake是響尾蛇隊先發輪值重要的角色，他自2010年在大聯盟初登板以來，年年先發超過20場，2019年他被交易到響尾蛇，而他寧可放棄560萬美元（約1億6800萬台幣），也要選擇跳過今年球季。

 

 

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