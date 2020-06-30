NBA／雷納德搶七絕殺應不算？76人前鋒：他先走步了

Kawhi Leonard去年帶領多倫多暴龍奪冠，打出非凡的一個賽季，其中在季後賽次輪「搶七」戰中絕殺暴龍的場景，更是讓許多球迷津津樂道。不過近期76人前鋒Tobias Harris在節目上卻表示，這一次投籃其實在接球後就已經走步了。暴龍和76人在去年季後賽第2輪遭遇，兩隊一路廝殺到搶七，讀秒時刻兩隊平手，暴龍最後一擊由Leonard操刀，他從弧頂一路運球到底線，在對方明星中鋒Joel Embiid的防守下勉強出手，最後球在籃框彈了幾下後滾進，比賽也就此結束，暴龍取得晉級、最終拿下冠軍。回憶起那一刻，Harris表示自己當下覺得非常失望，不過今年停賽時，前隊友J.J. Redick給自己發了訊息，指出在Leonard投籃之前就已經違例了。「於是我又回看了那一球，他還真的走步了呢！」當時比賽剩下4.2秒，暫停回來之後，暴龍讓中鋒Marc Gasol發球，當時Leonard被Ben Simmons嚴防，必須要掙扎著出來接球，因此為了拿球，他的確在腳步上有些混亂不清。「當他運到底線，投出一記高弧度彩虹球，我當時想『不可能進的」，所以我趕緊去卡位，擋在Gasol前面。當球彈第二下時，我想『好的，球會掉在我這，我能搶到那記籃板』，誰知道，球沒彈出來、反而進了。我那時想『天啊，這玩笑開大了』。現在回憶起來還是很痛苦。」Harris如此說道。